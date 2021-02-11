Мария Голубкина призналась в краже булок

Звезда вспомнила некрасивую историю из своего прошлого. Оказывается, она совершила кражу.

"Я воровала булочки с изюмом, когда не было камер", — поделилась Мария Голубкина.

Афер же, по словам артистки, в ее жизни не было.

Также знаменитость рассказала, что спокойно относится к новым санитарным нормам, введенным во время пандемии коронавируса. Например, ее не раздражает ношение масок.

Отметим, что главная героиня фильма "Аферистка" руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она делает вид, что бескорыстно заботится о своих богатых клиентах, а сама безнаказанно и цинично обворовывает их.

Ранее Мария Голубкина говорила, что в "коронавирусных" ограничениях есть свои положительные стороны. По ее словам, люди, вынужденные ограничивать свои контакты, стали гораздо более организованными. Кроме того, на самоизоляции есть множество интересных занятий.