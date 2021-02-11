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Из квартиры звезды фильма «Жизнь одна» выпал молодой мужчина 

Павел Тиунов 58 минут назад
Из квартиры звезды фильма «Жизнь одна» выпал молодой мужчина
Фото: РИА Новости
Молодой мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко, сообщает «Московский комсомолец». Его с многочисленными травмами госпитализировали, медики в настоящее время борются за жизнь пострадавшего.
Инцидент произошёл в ночь на 11 февраля в квартире на Новом Арбате. Сын актрисы устроил в доме матери вечеринку. Один из гостей, 29-летний мужчина, в разгар праздника заявил, что идет спать. Позже его нашли лежащим на земле под окнами квартиры. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Татьяна Яковенко известна зрителям по участию в фильме «Жизнь одна» с Алексеем Ниловым и Сергеем Безруковым в главных ролях. В послужном списке актрисы несколько десятков фильмов и сериалов. Артистка активно снималась в кино до середины прошлого десятилетия. С тех пор Яковенко сконцентрировалась на театральной карьере. В настоящее время она служит в Театре на Покровке.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сожительница профессионального бойца ММА Арсена Батырова выпала из окна после ссоры с возлюбленным. Трагедия произошла в ночь на 8 февраля в квартире на улице Муравская. Избранница Батырова по имени Виктория устроила празднование своего 39-летия. В разгар вечеринки у нее произошел конфликт с возлюбленным, в результате она ударила его кружкой по голове. Журналисты сообщают, что спортсмен попросил знакомого помочь. Впоследствии гости обнаружили Викторию мертвой под окнами квартиры.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Происшествия , Татьяна Яковенко , Алексей Нилов , Московский комсомолец
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