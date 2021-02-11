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Тимати показал, как проводит время наедине с дочерью за границей 

Слово и Дело 1 час назад
Тимати показал, как проводит время с дочерью за границей
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати отправился в Соединенные Штаты вместе со своей дочерью Алисой. В новой публикации в социальной сети Instagram артист показал, как проводит время с дочерью в теплых краях.
Рэпер Тимати воспитывает двоих детей — дочь Алису от первых отношений с моделью Аленой Шишковой и сына Ратмира от бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой. Сейчас артист находится в Америке, где наслаждает солнцем и занимается серфингом.
В новой публикации Тимати показал, как проводит время с дочерью. Счастливая Алиса позирует вместе с отцом — они пьют сок тропических фруктов, вместе катаются на автомобиле и загорают.
Пользователи Сети восхитились трогательными кадрами отца и дочери.

«Тимати, вы классный отец. Дети ваши — очаровашки»; «Правильное воспитание дочери»; «Как здорово, когда отец так много вкладывает в своего ребенка. Тимур, Вы настоящий!» — пишут фолловеры.

А недавно актриса Алина Ланина восхитила поклонников фотографией с маленьким сыном.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , Алина Ланина
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