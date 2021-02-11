Тимати показал, как проводит время с дочерью за границей

Рэпер Тимати отправился в Соединенные Штаты вместе со своей дочерью Алисой. В новой публикации в социальной сети Instagram артист показал, как проводит время с дочерью в теплых краях.

Рэпер Тимати воспитывает двоих детей — дочь Алису от первых отношений с моделью Аленой Шишковой и сына Ратмира от бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой . Сейчас артист находится в Америке, где наслаждает солнцем и занимается серфингом.

View this post on Instagram A post shared by 13 (@timatiofficial) В новой публикации Тимати показал, как проводит время с дочерью. Счастливая Алиса позирует вместе с отцом — они пьют сок тропических фруктов, вместе катаются на автомобиле и загорают.

Пользователи Сети восхитились трогательными кадрами отца и дочери.