Анна Хилькевич «умерла» в «Википедии»

Ресурс «Википедия» опубликовал информацию о том, что Хилькевич ушла из жизни в возрасте 34 лет 8 февраля 2021 года. Актриса заметила этот факт.

Видимо, она искала о себе информацию в поисковиках или ей сбросили такие данные ее поклонники. Хилькевич в ужасе. Она жива и здорова. В подтверждение того, что с ней ничего не случилось, актриса в своем Инстаграме опубликовала свежее фото. Хилькевич пишет, что работа СМИ оказалась четкой и честной, в «Яндексе» уже обновлена информация.

Актриса была недовольна находкой. Ей кажется неприятным узнать, что ты еще живой, а где-то пишут обратное. Хилькевич поделилась своими эмоциями с интернет-пользователями.

Хилькевич полагает, что она находится в параллельной вселенной, где никто не видит, что она пишет в Инстаграме. Также звезда отметила, что ее просто «убрал» «Яндекс», чтобы никогда о ней не слышать и не писать.