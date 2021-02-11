Рената Литвинова обещала сломать руку продюсеру 

Звезда подчеркнула, что инцидент произошел в 90-х годах, когда она работала на киностудии имени Горького. Тогда будущий режиссер после окончания ВГИКа подрабатывала актрисой. Гонорары, по ее словам, были мизерными: 100 долларов за сыгранную роль, 500 долларов за сценарий. При этом иногда получить заработанное было совсем непросто. Однажды Литвиновой пришлось прибегнуть к угрозам, чтобы получить зарплату. Один из продюсеров, имя которого звезда не назвала, «кормил её завтраками», пока однажды она не встретилась с ним лицом к лицу. В тот момент у продюсера была сломана рука.

«Я сказала: «Если ты не отдашь гонорар, тебе поломают вторую», — вспомнила Литвинова.

По ее словам, в течение нескольких дней она получила заработанные деньги.

В январе прошлого года, как сообщал «Рамблер», на Тверском бульваре в Москве Ренату Литвинову сбил автомобиль «Мерседес», которым управляла девушка. Сообщалось, что актриса была сбита, потому что неожиданно вышла на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия актриса не пострадала серьезно. После ДТП в состоянии шока она уехала в больницу, там ей оказали помощь и отпустили домой.