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Москва

Рената Литвинова обещала сломать руку продюсеру 

Елена Прошина 1 час назад
Рената Литвинова обещала сломать руку продюсеру
Фото: РИА Новости
Режиссер Рената Ливтинова в интервью Владимиру Познеру рассказала, как обещала сломать руку одному российскому продюсеру. Угрозы сыпались от Литвиновой из-за задержки зарплаты.
Звезда подчеркнула, что инцидент произошел в 90-х годах, когда она работала на киностудии имени Горького. Тогда будущий режиссер после окончания ВГИКа подрабатывала актрисой. Гонорары, по ее словам, были мизерными: 100 долларов за сыгранную роль, 500 долларов за сценарий. При этом иногда получить заработанное было совсем непросто. Однажды Литвиновой пришлось прибегнуть к угрозам, чтобы получить зарплату. Один из продюсеров, имя которого звезда не назвала, «кормил её завтраками», пока однажды она не встретилась с ним лицом к лицу. В тот момент у продюсера была сломана рука.

«Я сказала: «Если ты не отдашь гонорар, тебе поломают вторую», — вспомнила Литвинова.

По ее словам, в течение нескольких дней она получила заработанные деньги.
В январе прошлого года, как сообщал «Рамблер», на Тверском бульваре в Москве Ренату Литвинову сбил автомобиль «Мерседес», которым управляла девушка. Сообщалось, что актриса была сбита, потому что неожиданно вышла на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия актриса не пострадала серьезно. После ДТП в состоянии шока она уехала в больницу, там ей оказали помощь и отпустили домой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Познер , Рената Литвинова
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