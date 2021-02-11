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Москва

Жена Солнцева начала продавать себя ради хайпа 

Елена Прошина 28 минут назад
Жена Солнцева начала продавать себя ради хайпа
Фото: Instagram
Жена-пенсионерка Гогена Солнцева Екатерина Терешкович занимается с иностранцами виртуальным сексом за деньги, поскольку хочет напомнить о себе публике, заявила изданию «Дни.ру» сексолог Ольга Кетоева. На помощь мужа в этом вопросе пожилая женщина уже не рассчитывает.
Ранее Солнцев заявил, что 65-летняя Терешкович «начала продавать себя»: она якобы занимается виртуальным сексом с иностранцами за деньги. По словам Кетоевой, шоумен сам отчасти в этом виноват, поскольку пенсионерка не довольна своей жизнью, поскольку их пару перестали обсуждать.

«Это некий союз, вокруг которого строится хайп», — пояснила сексолог.

Она также прокомментировала заявление Солнцева о том, что у него давно не было интимной связи с супругой. По словам Кетоевой, для женщин в возрасте Терешковой отсутствие близости с мужчиной — это нормально.

«Если у мужчины все хорошо, то женщина уже не хочет», — пояснила эксперт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Солнцев уже рассказывал о сексе с женой-пенсионеркой. Шоумен подчеркнул, что у него с Терешкович не бывает интимной близости по несколько недель. Однако затем после затяжного воздержания пара буквально «не вылазит из постели». Пенсионерка при этом, желая разнообразить сексуальную жизнь, прошла курсы по сексуальному этикету. На занятиях Терешкович узнала о том, что необходимо всегда говорить о своих желаниях партнеру и о пользе мастурбации. Гоген добавил, что после обучения его супруга стала сильно кричать во время плотских утех.
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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович
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