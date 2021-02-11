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Москва

Пьеха перестала выходить из дома 

Елена Прошина 1 час назад
Пьеха перестала выходить из дома
Фото: РИА Новости
Певица Эдита Пьеха страдает зимней депрессией. Об этом собеседник из ее близкого окружения сообщил «Федеральному агентству новостей».
По его словам, на протяжении всей зимы артистка живет на своей даче в Ленинградской области, редко выходит на улицу и почти ни с кем не общается. Он назвал причиной этого зимнюю хандру и упадок сил.
Психотерапевт Геннадий Голубев назвал пассивный режим особенностью пожилых людей и людей с определенным темпераментом. Он объяснил, что организм пожилого человека сам по себе находится в состоянии энергосбережения, а удлинение темного времени суток и метеозависимость способствуют пассивному режиму зимой.

«Если это состояние мешает человеку находить в себе силы, то обычно рекомендуется обращение к врачу. Необходимо продумать двигательный режим. Эмоциональный фон важен — общение с близкими, внимание родственников. Надо обратить внимание на питание», — рассказал врач.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», внук Пьехи певец Стас Пьеха рассказал, что принимал наркотики, в том числе синтетические, и был вынужден пройти курс реабилитации.
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Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Эдита Пьеха , Геннадий Голубев , РИА ФАН
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