Пьеха перестала выходить из дома 

По его словам, на протяжении всей зимы артистка живет на своей даче в Ленинградской области, редко выходит на улицу и почти ни с кем не общается. Он назвал причиной этого зимнюю хандру и упадок сил.

Психотерапевт Геннадий Голубев назвал пассивный режим особенностью пожилых людей и людей с определенным темпераментом. Он объяснил, что организм пожилого человека сам по себе находится в состоянии энергосбережения, а удлинение темного времени суток и метеозависимость способствуют пассивному режиму зимой.

«Если это состояние мешает человеку находить в себе силы, то обычно рекомендуется обращение к врачу. Необходимо продумать двигательный режим. Эмоциональный фон важен — общение с близкими, внимание родственников. Надо обратить внимание на питание», — рассказал врач.