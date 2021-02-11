Мамонов разрешал своей жене убивать детей во чреве 

Мамонов признался, что разрешал своей супруге Ольге, с которой прожил почти 40 лет, «убивать детей во чреве». Именно по этому поводу, считает музыкант, стоит «плакать всю оставшуюся жизнь». По словам Мамонова, он оплакивает своих не рожденных детей, но очень редко.

«Как может быть счастлива семья убийц?» — задался он вопросом.

Мамонов подчеркнул, что ему стоит чаще просить у Бога прощения, и признал, что «это проблема всей страны». Он добавил, что своим примером должен напомнить людям о том, что многие страшные вещи делаются в жизни неосознанно. В браке с Ольгой у Мамонова родился один сын Иван.

Музыкант также припомнил свой первый брак, который оказался бездетным. Тогда, отметил Мамонов, они с супругой предохранялись и «оберегали себя от детей, как от бандитов».

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», 69-летний Петр Мамонов перенес инфаркт миокарда и был доставлен в больницу в Москве. Медики оценили состояние артиста как тяжелое. Осенью он перенес две операции, обе связаны со стентированием.