Штурм: брак Легкоступовой и Фирсова был кем-то профинансирован 

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.

Певица Наталья Штурм отметила, что подруга общалась в соцсетях с Юрием Фирсовым пять лет, но ни замужества, ни венчания не планировала.

«Я думаю, это было кем-то профинансировано», — пояснила Штурм.

Она высказала мнение, что свадьба с влюбленным поклонником могла быть выгодна Валентине Легкоступовой, карьера которой пошла на спад. При этом Фирсов не мог адекватно оценивать жизнь со звездой.

«Поклонник — это мировоззрение, суть его характера. Он воспринимает звезду, как награду себе. Он не мог адекватно оценивать жизнь с ней», — пояснила певица.

Наталья Штурм отметила, что не видела Легкоступову пьяной, но алкогольные посиделки из-за личных проблем вполне может представить, и не понимает, почему Фирсов не остановил жену.

«То, что он ее не бил, я допускаю. Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель. В этом его вина — прямая и косвенная», — уверена она.

Также Штурм отметила, что вряд ли сейчас возможно установить степень вины Фирсова в смерти жены, так как свидетелей не было, а он может говорить сейчас все, что угодно.