Как сообщает радиостанция «Комсомольская правда» , Светлана Макеенко вышла в эфир по видеосвязи и рассказала, что при жизни Вороненков доверял многие личные и финансовые дела их совместной дочери Екатерине.

Макеенко заявила, что Мария Максакова из ревности начала распространять слухи о проблемах дочери Вороненкова с наркотиками. Кроме того, она обокрала Екатерину, лишив ее всех денег.

«Ты со своим третьим супругом обокрала мошенническим путем мою дочь. Ты лишила ее всех личных вещей, переманила ее. Что наобещала — я не знаю. Катя жила в своей квартире, у нее был офис, которого она лишилась», — пожаловалась экс-супруга Вороненкова.

Светлана пригрозила Максаковой рассказать «очень много вещей», которые Мария якобы говорила в адрес своих детей.

«Я запрещаю Марии трогать мою дочь. Я твоих детей никогда не трогала, хотя знаю очень много вещей, которые ты говорила в их адрес», — заявила она.

Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. В конце января она вернулась на родину и с тех пор активно принимает участие в ток-шоу.