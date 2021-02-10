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Москва

Бывшая жена убитого Вороненкова пригрозила Максаковой разоблачением 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Бывшая жена убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова повздорила с певицей Марией Максаковой в эфире программы «Пусть говорят».
Как сообщает радиостанция «Комсомольская правда», Светлана Макеенко вышла в эфир по видеосвязи и рассказала, что при жизни Вороненков доверял многие личные и финансовые дела их совместной дочери Екатерине.
Макеенко заявила, что Мария Максакова из ревности начала распространять слухи о проблемах дочери Вороненкова с наркотиками. Кроме того, она обокрала Екатерину, лишив ее всех денег.

«Ты со своим третьим супругом обокрала мошенническим путем мою дочь. Ты лишила ее всех личных вещей, переманила ее. Что наобещала — я не знаю. Катя жила в своей квартире, у нее был офис, которого она лишилась», — пожаловалась экс-супруга Вороненкова.

Светлана пригрозила Максаковой рассказать «очень много вещей», которые Мария якобы говорила в адрес своих детей.
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«Я запрещаю Марии трогать мою дочь. Я твоих детей никогда не трогала, хотя знаю очень много вещей, которые ты говорила в их адрес», — заявила она.

Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. В конце января она вернулась на родину и с тех пор активно принимает участие в ток-шоу.
Комментарии 12
Шоу-бизнес , Видео , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума
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