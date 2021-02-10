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Бузову высмеяли за мечту исполнить гимн России на параде Победы 

Вероника Полынина 11 минут назад
Бузову высмеяли за мечту исполнить гимн России на параде Победы
Фото: РИА Новости
Фанаты Ольги Бузовой оказались не в восторге от ее намерения исполнить гимн России на параде Победы.
О мечте исполнить гимн России «на одном из больших событий» Бузова объявила в Instagram.

«Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине», — написала телеведущая.

«Оля, не надо!», «АААА, не надо!», «Не дай Бог», «Только не это! Не трогай! Не смей!», «Не позорься… Споет она…», «Надеюсь под фанеру? Если вживую, то многие могут не пережить», «Это уже перебор», «Боже, храни Россию от исполнения таких желаний», — написали Бузовой в комментариях.
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Как писал «Рамблер», ранее поклонники заподозрили Ольгу Бузову и блогера Даву Манукяна в «фейковом» расставании. В одной из недавних публикаций Манукяна внимательные фанаты заметили ковер Бузовой и сделали вывод, что пара «рассталась понарошку», ради пиара, и скоро заявит о примирении.
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