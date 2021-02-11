Жену Ефремова вызвали на допрос

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«Вот это разъелась!»: пользователи Сети раскритиковали фигуру Ротару

Автор текстов песен группы «Мираж» отсудил у Госпиталя Вишневского 35 тысяч рублей

Блогер Валентин Петухов объяснил, зачем «выкупил» все места в самолете