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«Грязная, чудовищная ложь»: адвокат Ефремова о взятках лжесвидетелям 

Вечерняя Москва и ещё 3 20 часов назад
Жену Ефремова вызвали на допрос
Фото: Lenta.ru
Петр Хархорин, нынешний адвокат актера Михаила Ефремова, ответил на слухи о миллионных взятках лжесвидетелям по делу о ДТП. Он уточнил, что актер не участвовал в следственных действиях.
— Никаких допросов у Михаила еще не было, показаний он не давал! Все это грязная, чудовищная ложь! Если бы не желание моего клиента, за такое я бы предъявил иски тому, кто это придумывает и распространяет. Я вчера был у Ефремова в изоляторе, к нему даже следователь еще не приходил, он пока не в курсе, по какому вопросу его доставили в Москву, — рассказал Хархорин.
Как пишет StarHit, адвокат уточнил, что дорога вымотала Михаила, но чувствует он себя вполне нормально.
Ранее экс-адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не искал свидетелей по своему делу и не пытался ввести суд в заблуждение.
Смертельная авария с участием Михаила Ефремова
В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.
В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.
Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.
Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
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Комментарии
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , StarHit , Москва
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