Ургант напомнил Билану о «пьяном» концерте в Самаре

Ургант показал отрывки из выступления The Weeknd на Супербоуле, отметив, что «без хора МВД это выглядит немного дешево».

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев добавил, что певец потратил на шоу собственные семь миллионов долларов.

«Что? У них артисты сами платят за шоу? Да, совсем плохи дела в Америке. Получается, все, что нам говорят во «Время покажет» — правда», — отметил Ургант.

Он предложил вспомнить, когда российские артисты тратили собственные деньги, чтобы сделать яркое, запоминающееся шоу, о котором все будут говорить долгие годы.

«В последний раз это было два года назад в Самаре, когда Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка», — сказал ведущий.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году жители Самары потребовали публичных извинений от властей за выступление Билана на Дне города. Горожане создали петицию, в которой рассказали, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались https://vk.com/wall-81824379_4578776, что Билан «вытащил на сцену сердце с надписью „до встречи в Уфе“, сидел на месте и „залипал“. В соцсети опубликовали несколько видео с его выступления.

Билан признал, что выступал в Самаре в нетрезвом состоянии, и принес извинения. Позже он устроил в городе бесплатный концерт.

Певец также подарил городу сертификат на строительство инклюзивной детской площадки, где могут играть дети с особенностями развития, и сертификат для детской областной клиники на покупку двух мониторов пациента. Билан рассказал, что потратил на все это более 6,5 миллиона рублей „лично из своего кармана“.