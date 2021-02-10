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Москва

Внучка Ющенко провалилась на «Голосе» 

Артём Кульша 1 час назад
Внучка Ющенко провалилась на «Голосе»
Фото: соцсети
Внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Доменика не смогла попасть на шоу «Голос». Эпизод с ее участием был продемонстрирован на телеканале «1+1» на прошлой неделе.
В ходе слепых прослушиваний 20-летняя Доменика спела песню «Плакала» группы Kazka. Ни один из членов жюри к ней не повернулся.

«А мне понравилось! Тембр такой красивый, бархатный. Думаю, все еще впереди. Успехов! Молодец, что пришла и спела», — написал один из комментаторов ролика с выступлением девушки на YouTube.

Многие другие пользователи сервиса также поддержали певицу. Некоторые высказали мнение, что она сильно волновалась.
В октябре, как сообщал «Рамблер», 18-летняя дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра в ходе слепого прослушивания в рамках девятого сезона российской версии «Голоса» исполнила песню «Пьяное солнце» певца Alekseev. Все четверо судей повернулись к ней. Телезрители заподозрили, что девушка попала на шоу и успешно движется по нему исключительно по той причине, что является дочерью Будникова.
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Комментарии 12
Шоу-бизнес , Виктор Ющенко , Роман Будников
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