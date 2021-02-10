Внучка Ющенко провалилась на «Голосе» 

Внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Доменика не смогла попасть на шоу «Голос». Эпизод с ее участием был продемонстрирован на телеканале «1+1» на прошлой неделе.
В ходе слепых прослушиваний 20-летняя Доменика спела песню «Плакала» группы Kazka. Ни один из членов жюри к ней не повернулся.
«А мне понравилось! Тембр такой красивый, бархатный. Думаю, все еще впереди. Успехов! Молодец, что пришла и спела», — написал один из комментаторов ролика с выступлением девушки на YouTube.
Многие другие пользователи сервиса также поддержали певицу. Некоторые высказали мнение, что она сильно волновалась.
В октябре, как сообщал «Рамблер», 18-летняя дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра в ходе слепого прослушивания в рамках девятого сезона российской версии «Голоса» исполнила песню «Пьяное солнце» певца Alekseev. Все четверо судей повернулись к ней. Телезрители заподозрили, что девушка попала на шоу и успешно движется по нему исключительно по той причине, что является дочерью Будникова.