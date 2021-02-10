Россияне высмеяли одного из богатейших блогеров за выкуп всего самолета 

Пользователи инстаграма высмеяли блогера Валентина Wylsacom Петухова за то, что он выкупил все места в самолете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentin Petukhov (@wylsacom) Вчера Wylsacom опубликовал в инстаграме свою фотографию в пустом салоне самолета и поприветствовал читателей с высоты 10 тысяч метров.

«Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой! Взял самолет в шеринг и долетел до Сочи как положено. И это даже не реклама, это просто желание попробовать все новое и необычное. Когда командир по громкой связи приветствует словами: "Добро пожаловать на борт, Wylsacom", ты понимаешь, что все было не зря», — написал блогер в подписи к снимку.

В комментариях пользователи социальной сети пошутили, что темпами Петухова следующий пост он сделает из ракеты, и спросили, кормят ли подобных пассажиров также за весь самолет. Другой пошутил, что не понял публикацию блогера, потому что та представляет собой что-то на богатом.

«Дядь Валь, совсем *** (сошел с ума. — Прим. ред.)?» — спросил один из комментаторов.

Еще один высказал мнение, что Wylsacom понтуется, а еще один посетовал на то, что ему в шеринг не дают даже самокат.