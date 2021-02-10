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Юдашкина обвинили в издевательствах над внуком 

News.ru 12 минут назад
Юдашкина обвинили в издевательствах над внуком
Фото: globallookpress.com
Валентин Юдашкин неожиданно для самого себя стал объектом критики со стороны пользователей. Модельер опубликовал фото внука в маске и получил кучу нелестных высказываний в свой адрес.
Малыш с золотистыми кудрями поразил поклонников печальным взглядом огромных глаз. Публика настолько растрогалась и расстроилась, что не смогла сдержать возмущения, хотя Юдашкин всего лишь показал, как важно соблюдать рекомендуемые меры безопасности.
Модельера раскритиковали за неправильное понимание мер безопасности. Его обвинили в том, что он надевает на ребёнка маску, от которой может возникнуть гипоксия или отравление.

«Врачи говорят, что у детей и стариков поверхностное дыхание и им нельзя носить маски», «Не одевайте на детей медицинские маски, они же с хлором, лучше купите им бандану, как у ковбоя!», — наперебой советовали пользователи.

Такое отношение со стороны кутюрье подписчики сочли форменным издевательством, посоветовав Юдашкину как можно бережнее относиться к чудному ребёнку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Валентин Юдашкин прогулялся возле своего особняка. Небольшой фрагмент прогулки модельер опубликовал на своей странице в соцсети.
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Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин
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