Юдашкина обвинили в издевательствах над внуком 

Валентин Юдашкин неожиданно для самого себя стал объектом критики со стороны пользователей. Модельер опубликовал фото внука в маске и получил кучу нелестных высказываний в свой адрес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН (@vyudashkin) Малыш с золотистыми кудрями поразил поклонников печальным взглядом огромных глаз. Публика настолько растрогалась и расстроилась, что не смогла сдержать возмущения, хотя Юдашкин всего лишь показал, как важно соблюдать рекомендуемые меры безопасности.

Модельера раскритиковали за неправильное понимание мер безопасности. Его обвинили в том, что он надевает на ребёнка маску, от которой может возникнуть гипоксия или отравление.

«Врачи говорят, что у детей и стариков поверхностное дыхание и им нельзя носить маски», «Не одевайте на детей медицинские маски, они же с хлором, лучше купите им бандану, как у ковбоя!», — наперебой советовали пользователи.

Такое отношение со стороны кутюрье подписчики сочли форменным издевательством, посоветовав Юдашкину как можно бережнее относиться к чудному ребёнку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валентин Юдашкин прогулялся возле своего особняка. Небольшой фрагмент прогулки модельер опубликовал на своей странице в соцсети.