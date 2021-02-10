Стало известно, как живет Бари Алибасов в Калининграде 

Как сообщал «Рамблер», ранее Бари Алибасов попал в реанимацию. По словам его сына, причиной госпитализации стало резкое ухудшение состояния из-за того, что продюсер нарушил запрет врачей на курение и употребление алкоголем. В итоге у Бари Алибасова нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти.

«СтарХит» опубликовал видеозапись румтура, сделанного Бари Алибасовым-младшим. На видео он показал квартиру в Калининграде, в которую его отец переехал после выписки из клиники, и рассказал о самочувствии продюсера.

«Вчера с папой ужинали, он съел очень много сырников. Отец любит это блюдо и на завтрак, и на обед, и на ужин. Но надо разнообразить его рацион», — пояснил Бари Алибасов-младший.

Он также отметил, что по совету врачей его отец начал работать и проводит кастинг.

Сын продюсера продемонстрировал несколько просторных комнат квартиры, в том числе спальню с большой кроватью, и показал массажный стол, установленный для отца.