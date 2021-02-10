Фото Седоковой в бикини восхитило фанатов

Фотография певицы Анны Седоковой в бикини, появившаяся в одном из фанатских аккаунтов, восхитила пользователей соцсетей. Об этом пишет «СтарХит».

На фото Седокова предстала перед поклонниками в купальнике с рюшами, при этом акцент сделан на бедрах и ягодицах певицы.

«Орехи в песочке обваляла слегонца, очень пикантно», «Бомба! Пушка! Где пожарные?», «Прекрасные формы, роскошные, можно смотреть столь же долго, как и на огонь», «Знойная леди, отпад», — прокомментировали интернет-пользователи.

Они также позавидовали мужу певицы, баскетболисту Янису Тимме

Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2020 года 37-летняя Седокова и 28-летний Тимма в эфире программы «Вечерний Ургант» признались, что поженились. Пара решила обойтись без пышных торжеств, отпраздновав свадьбу в кругу семьи и близких.