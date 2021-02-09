Один из богатейших блогеров России выкупил самолет целиком

Один из богатейших блогеров России Валентин Петухов , известный как Wylsacom, выкупил все места в самолете и улетел в Сочи . Многие пользователи сети назвали эту идею «дешевыми понтами», а сам блогер в комментариях прослыл зажравшимся.

«Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой», — написал Петухов в посте в Instagram и добавил, что «взял самолет в шеринг» (российская авиакомпания S7 запустила возможность бронирования целого самолета по фиксированному тарифу в конце января — прим. «Ленты.ру»).

В комментариях к его посту многие оказались недовольны поступком блогера и сообщили, что он «зажрался». Так, один из комментаторов заявил, что заплаченные за аренду целого самолета для одного человека деньги лучше было бы потратить на благотворительность.

Некоторые посчитали, что такая идея говорит скорее о плохом вкусе ее автора, чем о его высоком достатке.

«Очень дешевые понты… комфорта от того, что ты взял весь эконом, вообще ноль», — отметил ipique. «Тот случай, когда выкупить весь эконом-класс дешевле одного места в бизнесе», — добавил detailing_lab.

Впоследствии к обсуждению аренды самолета Петуховым подключились пользователи Twitter.

«Чтобы в гордом одиночестве, но с пакетом леденцов слетать на отдых, блогер взял и выкупил за миллион рублей авиарейс до города Сочи», — написала @KissZuriCheeese и добавила, что эти деньги блогер «мог бы отдать пенсионерам». «А бизнес-джет не догадался? Дай гопнику денег на дворец, он построит большой сарай…» — раскритиковал Петухова другой пользователь.