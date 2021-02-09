Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили прав за езду в нетрезвом виде 

Passion.ru 22 минуты назад
Звезду сериала «Солдаты» Гришечкина лишили прав за езду в нетрезвом виде
Фото: Instagram
Актера Вячеслава Гришечкина, известного своей ролью в сериале «Солдаты», лишили прав за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошел ещё в 2020 году, однако решение по этому вопросу было принято только сейчас.
Сам актер не согласен с решением суда, и свою вину не признал. По его словам, он действительно был пьян, но не был при этом за рулём.
Он заявил, что возвращался домой из ночного клуба, и поймал автомобиль. Водитель, по словам актера, узнал его и сам предложил подвезти. На половине дороги их остановили инспекторы ДПС. При этом водитель внезапно перелез на заднее сиденье, потому что у него не было прав. А сам Гришечкин, который сел на переднем пассажирском кресле, перелез на водительское, чтобы ему было удобнее разговаривать с представителями закона. Непосредственно во время движения автомобиля за рулём он, по собственным утверждениям актера, не сидел.
Судя по приговору, сотрудники правоохранительных органов в этот рассказ не особенно поверили.
Гришечкин стал не первой знаменитостью, у которого возникли проблемы с сотрудниками ГИБДД, сыну Жасмин запретили водить машину за огромное количество штрафов.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ruи «Макдональдс»:
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Passion.ru: последние новости
Рэпер Серега отсудил детей у бывшей жены Рэпер Серега отсудил детей у бывшей жены Александр Жулин назвал реальную причину развода с Татьяной Навкой Александр Жулин назвал реальную причину развода с Татьяной Навкой Сын Алибасова — о здоровье отца и его жены: «Отобрали телефон, заперли в комнате» Сын Алибасова — о здоровье отца и его жены: «Отобрали телефон, заперли в комнате»
Комментарии
Шоу-бизнес , Вячеслав Гришечкин , McDonald's , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
01:29
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение