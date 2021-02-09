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Американский рэпер и супруга Илона Маска договорились вместе чипироваться 

News.ru 48 минут назад
Рэпер и супруга Маска договорились вместе чипироваться
Фото: facebook.com/LilUziVert
Американский рэпер Lil Uzi Vert и супруга Илона Маска — Клэр Буше (известна как Граймс) — договорились вместе чипироваться в будущем. Они обсудили свои планы в социальной сети Twitter.
Их диалог начался с публикации хип-хоп-исполнителем единственного слова — Neuralink. Так называет предприятие Маска, исследующее импланты и нейроинтерфейсы. Бизнесмен также является отцом сына Буше. Мальчика назвали X Æ A-XII.

Поставим чипы в мозг? — написала женщина в комментариях под постом. Рэпер, спустя непродолжительное время, согласился.

Граймс предложила пройти процедуру в 2022 году. По её словам, если всё пройдёт успешно, то они получат «знания богов». Рэпер Lil Uzi Vert знаменит своим хобби — модифицировать своё тело. Например, он имплантировал себе в лоб розовый бриллиант стоимостью $24 млн Накануне Маск и его возлюбленная певица Граймс практически одновременно показали в своих аккаунтах в социальных сетях фотографии своего сына X Æ A-XII. Первой снимок разместила вокалистка. В кадре она запечатлена в белом капоре с малышом на руках. Сам же ребёнок отвернулся от камеры, рассматривая антропоморфный объект на заднем плане.
Ранее NEWS.ru писал, что криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен не смог надолго покинуть социальную сеть.
Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на неё написал слово Doge. После этого рост стоимости криптовалюты Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.
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