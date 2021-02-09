Тамара Семина обматерила Марию Максакову

Легендарная советская актриса Тамара Семина высказала все, что думает о вернувшейся в Россию оперной певице и назвала Максакову «недочеловеком».

Приезд Марии Максаковой в Россию активно обсуждают в светском обществе. Звезда появилась в Москве после четырех лет отсутствия. Приняли Машу радушно: телеканалы устроили настоящую схватку за появление оперной дивы в эфире. Артистка побывала у Бориса Корчевникова , заглянула в «Пусть говорят», дала интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ… Легендарная актриса Тамара Семина в ужасе от этого.

— Естественно, я знаю, что она приехала в Москву: я же живу здесь рядом, — заявила Семина в интервью Sobesednik.ru. — Но я не хочу ни одного слова об этом недочеловеке даже говорить. Разбирайтесь, вызывайте ее, ток-шоу устраивайте этой … (нецензурное выражение. — Прим. Sobesednik.ru), пробивной этой … (нецензурное слово. — Прим. Sobesednik.ru).

Оперная дива призналась, что мечтала в Москве встретиться с родной матерью — актрисой Людмилой Максаковой . Впрочем, это ей сделать не удалось.

Актриса увиделась с дочкой после спектакля. Но теплого общения не получилось. Максакова-старшая даже не пригласила Машу домой на чай. Семина уверяет: правильно сделала.

— Никто ей (Марии. — Прим. Sobesednik.ru) не нужен: ни дети не нужны, ни мать не нужна, — считает Семина.

Она заводит романчики. Знает, с кем. Говорит: «Хочу в Государственную Думу ». — «Ах, ты хочешь в Думу? Пожалуйста!» Как принимают в Госдуму — налицо. Вот такие вот штучки там. Как певица она просто отвратительная — я ее слышать не могу. Это вообще патология какая-то. С этим открытым ртом! Ужас один.

— Как вы думаете, Маша еще помирится с мамой?

— Я на эту тему вообще говорить не хочу. Я уже все сказала.