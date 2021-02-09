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Леонид Куравлев перестал выходить на связь после смерти жены 

Мария Иванова 48 минут назад
Леонид Куравлев перестал выходить на связь после смерти жены
Фото: РИА Новости
Актер Леонид Куравлёв перестал отвечать на звонки друзей и больше не выходит на улицу. Об этом рассказали в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
По данным телеканала, 84-летнего актера не видят даже соседи. Один из них заявил, что в последний раз встречал Куравлёва несколько лет назад.
Другая соседка рассказала, что актер раньше часто появлялся во дворе, ходил в магазины по соседству и мог перекинуться парой слов с соседями, но чаще всего прогуливался в одиночестве, в черном, всегда грустный.
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Коллеги Куравлева рассказали, что он не оправился после смерти супруги Нины, с которой они прожили 52 года. Как писал «Рамблер», она скончалась в 2012-м на 72-м году жизни после инфаркта.
Друг актера, художник Никас Сафронов рассказал, что в последний раз Куравлёв приезжал к нему года полтора назад.

«Сейчас отключил все телефоны, не отвечает ни он, ни его дочь, никто», — отметил Сафронов.

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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Леонид Куравлев , НТВ
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