Леонид Куравлев перестал выходить на связь после смерти жены 

Актер Леонид Куравлёв перестал отвечать на звонки друзей и больше не выходит на улицу. Об этом рассказали в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По данным телеканала, 84-летнего актера не видят даже соседи. Один из них заявил, что в последний раз встречал Куравлёва несколько лет назад.

Другая соседка рассказала, что актер раньше часто появлялся во дворе, ходил в магазины по соседству и мог перекинуться парой слов с соседями, но чаще всего прогуливался в одиночестве, в черном, всегда грустный.

Коллеги Куравлева рассказали, что он не оправился после смерти супруги Нины, с которой они прожили 52 года. Как писал «Рамблер», она скончалась в 2012-м на 72-м году жизни после инфаркта.

Друг актера, художник Никас Сафронов рассказал, что в последний раз Куравлёв приезжал к нему года полтора назад.