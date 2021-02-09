Ефремова неожиданно увезли в суд 

В настоящее время Ефремов находится в следственном изоляторе «Водник», где его посетили члены общественной наблюдательной комиссии. Один из визитеров Андрей Мельников подчеркнул, что актер приятно удивился этапу в Москву. Поездка из Белгорода в столицу заняла три-четыре дня. Артист перенес этапирование хорошо, пожаловался только на отсутствие возможности покурить. В «Воднике» Ефремова поместили в пятиместную камеру, где его соседом пока является один мужчина, обвиняемый в краже.

Актеру предстоит дать показания по уголовному делу о даче ложных показаний. Судят троих его защитников, которые уверяли, что в момент смертельного ДТП Ефремова за рулем джипа, врезавшегося в отечественный фургон, не было. По словам сторонников актера, его привезли на место трагедии уже после того, как случилась авария.