Ефремова неожиданно увезли в суд 

Актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в Белгородской области за пьяное ДТП, неожиданно для него самого этапировали в Москву, сообщает «Комсомольская правда». Артисту предстоит принять участие в судебном заседании о даче ложных показаний.
В настоящее время Ефремов находится в следственном изоляторе «Водник», где его посетили члены общественной наблюдательной комиссии. Один из визитеров Андрей Мельников подчеркнул, что актер приятно удивился этапу в Москву. Поездка из Белгорода в столицу заняла три-четыре дня. Артист перенес этапирование хорошо, пожаловался только на отсутствие возможности покурить. В «Воднике» Ефремова поместили в пятиместную камеру, где его соседом пока является один мужчина, обвиняемый в краже.
Актеру предстоит дать показания по уголовному делу о даче ложных показаний. Судят троих его защитников, которые уверяли, что в момент смертельного ДТП Ефремова за рулем джипа, врезавшегося в отечественный фургон, не было. По словам сторонников актера, его привезли на место трагедии уже после того, как случилась авария.
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.