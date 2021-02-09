Солнцев: жена освоила виртуальный секс с иностранцами

Как отметил Солнцев, на данный момент срывов у жены нет. Она не пьет. «Просто сейчас зима и у Кати нет обострений. Но я с ужасом жду весну. У нее могут начаться психические отклонения. Сейчас Катя читает мою книжку, которая вышла в январе. Кроме того, она ждет пенсию, чтобы купить себе новое кружевное нижнее белье», — заявил Гоген Солнцев.