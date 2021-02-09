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Врачи обнаружили коронавирус у Натальи Подольской 

Слово и Дело и ещё 3 1 час назад
Подольская заразилась коронавирусом
Фото: РИА Новости
Знаменитость недавно говорила о том, что боится подхватить COVID-19. Звезда приняла все меры, чтобы обезопасить себя и решила не выходить из дома. Однако спастись от болезни ей не удалось. Telegram-канал Mash пишет, что в начале февраля Подольская почувствовала первые симптомы заболевания и обратилась к врачу. Тест на коронавирус оказался положительным.
Сейчас певица находится на самоизоляции дома. В числе контактных оказался пятилетний сын Артемий, но медики проверили его и объявили, что COVID-19 у мальчика нет. Пока Подольская не комментировала свое заболевание. Есть ли коронавирус у ее мужа Владимира Преснякова-младшего пока неизвестно.
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Шоу-бизнес , Наталья Подольская
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