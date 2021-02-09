Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Киркоров радикально сменил имидж 

Елена Прошина 27 минут назад
Киркоров перекрасил волосы в седой цвет
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров покрасил волосы в седой цвет. Об этом свидетельствуют фотографии, которые он опубликовал в своем инстаграме.
День назад он разместил селфи с рэпером Тимати. На фото волосы певца, натуральный цвет которых черный, седые. В качестве геотега он указал город Майами в США. Позднее Киркоров опубликовал еще несколько фотографий в новом образе.

«Заряжайтесь нашим настроением, как от электричества! Минусы — в прошлом. Плюсы — в будущем. А сейчас — радостное напряжение! Главное, окружайте себя классной компанией. Со мной рядом всегда позитивные люди!» — написал он в подписи к ним.

В комментариях пользователи социальной сети назвали слова Киркорова красивыми, а его самого — милашкой, ярким и жизнерадостным. Они высказали мнение, что он шикарно выглядит, а седина ему очень идет.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Киркоров посетил показ мюзикла «Шахматы» в Московском дворце молодежи и опубликовал в инстаграме фотографию, на которой целует певицу Анастасию Стоцкую в губы. В подписи к снимку певец написал, что все, что происходило на этих выходных, было ради Стоцкой (та исполняет одну из главных ролей в «Шахматах»).
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение