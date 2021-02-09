Киркоров перекрасил волосы в седой цвет

Певец Филипп Киркоров покрасил волосы в седой цвет. Об этом свидетельствуют фотографии, которые он опубликовал в своем инстаграме.
День назад он разместил селфи с рэпером Тимати. На фото волосы певца, натуральный цвет которых черный, седые. В качестве геотега он указал город Майами в США. Позднее Киркоров опубликовал еще несколько фотографий в новом образе.
«Заряжайтесь нашим настроением, как от электричества! Минусы — в прошлом. Плюсы — в будущем. А сейчас — радостное напряжение! Главное, окружайте себя классной компанией. Со мной рядом всегда позитивные люди!» — написал он в подписи к ним.
В комментариях пользователи социальной сети назвали слова Киркорова красивыми, а его самого — милашкой, ярким и жизнерадостным. Они высказали мнение, что он шикарно выглядит, а седина ему очень идет.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Киркоров посетил показ мюзикла «Шахматы» в Московском дворце молодежи и опубликовал в инстаграме фотографию, на которой целует певицу Анастасию Стоцкую в губы. В подписи к снимку певец написал, что все, что происходило на этих выходных, было ради Стоцкой (та исполняет одну из главных ролей в «Шахматах»).