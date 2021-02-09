Киркоров перекрасил волосы в седой цвет

«Заряжайтесь нашим настроением, как от электричества! Минусы — в прошлом. Плюсы — в будущем. А сейчас — радостное напряжение! Главное, окружайте себя классной компанией. Со мной рядом всегда позитивные люди!» — написал он в подписи к ним.