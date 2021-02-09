Вдова откровенно рассказала о жизни с Задорновым 

Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала в своей книге, каким был ее муж в кругу семьи и как он относился к ней. Отрывки из готовящейся к изданию книги «Другой Задорнов» опубликовал «СтарХит».

«Рамблер» писал, что писатель-юморист Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года после тяжелой болезни. На протяжении нескольких лет Задорнов сражался с опухолью головного мозга.

По словам Бомбиной, ее тепло приняла семья Задорнова, особенно его старший брат Лоллий и его дочь.

«Миша познакомил меня со своими родителями — Николаем Павловичем и Еленой Мельхиоровной. (…) Николай Павлович, который, как никто другой, знал своего сына, помню, предостерег меня тогда: «Вы должны понимать, что единственный дом Миши — это дорога. А единственный любимый человек — зритель»», — рассказала она.

Жена сатирика отметила, что вынуждена была жить в тени знаменитого мужа и со временем «научилась быть просто рядом с ним и ничего не требовать».

«Для меня же он был «золотым подзатыльником» и «священным пенделем», когда ты начинаешь стремительно развиваться, боясь его критики или непризнания. Все мои творческие увлечения и занятия Миша поддержал полностью, помогал проводить фотовыставки, большая часть из которых была благотворительными», — рассказала она.

Елена Бомбина подчеркнула, что успела дождаться от всегда сдержанного мужа признания своих заслуг.

«Для своих последних книг использовал фотографии с наших совместных путешествий. И верхом его признания моего творчества было издание двух альманахов наших путешествий», — заявила она.

При этом особенно ценной стала для нее поддержка мужа в 2016 году, когда и он уже был тяжело болен, и уходила из жизни и ее мама.