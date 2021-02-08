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Москва

Канделаки раскрыла секрет счастья с молодым мужем 

Вероника Полынина 1 час назад
Канделаки показала фотографию с молодым мужем
Фото: Instagram
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки раскрыла секрет семейного счастья. Канделаки впервые за долгое время опубликовала в Instagram совместную фотографию с мужем Василием Бровко и поздравила его с 34-летием.

«Почему я с тобой все эти годы? По одной простой причине: с тобой, как в анекдоте, — «не наговориться». Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей», — призналась телеведущая.

По словам Канделаки, секрет семейного счастья — в единомыслии, общих идеях и целях. Этому правилу учат психологи, однако научиться ему невозможно.
По ее словам, во время первых встреч Василий поразил ее тем, что «сумел заморочить голову» и «расширить горизонты».

«За эти 13 лет ничего не изменилось. Разве что добавилась пара-тройка лишних килограмм, которые… ты обязательно скинешь)) Ну и дискурс, конечно, которому мне все время нужно соответствовать, стал еще более сложным», — похвасталась ведущая.

Как сообщал «Рамблер», Тина Канделаки была замужем дважды. Первым мужем телеведущей был бизнесмен Андрей Кондрахин. В браке родились дочь Мелания и сын Леонтий. В 2014 году Канделаки вышла замуж за одного из основателей компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», директора по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, который младше ее на 11 лет. Также у телеведущей был роман с миллиардером Сулейманом Керимовым.
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Шоу-бизнес , Василий Бровко , Тина Канделаки , Сулейман Керимов , Ростех
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