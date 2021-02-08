Россияне не узнали Софию Ротару на видео с частного мероприятия в Воронеже, пишет «7 Дней».

На опубликованной в Сети записи видно, что за время карантина Ротару прибавила не меньше 10 килограммов.

73-летняя София Ротару вышла на сцену в черном платье с коротким пиджаком, которое не смогло скрыть изменения в фигуре артистки.

«Такой полной Соня не была никогда. Пугачева теперь рада будет»; «Ну и живот, вот это разъелась», «Пугачева теперь рада будет. Она всегда завидовала внешнему виду нашей Сонечки», — раскритиковали внешность Ротару в комментариях.

По слухам, за небольшое выступление на 50-летнем юбилее воронежского бизнесмена певица получила 9 млн рублей.

Ранее, как писал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом. Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.

Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы. Ротару приобрела недвижимость 15 лет назад. Изначально на участке стоял деревянный дом, который певица обложила кирпичом, придав ему причудливую форму. На момент появления в поселке журналистов над каминным залом шел дым, а во дворе был припаркован Range Rover.