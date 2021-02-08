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Пандемия подвела: поклонников Ротару огорчила её полнота 

News.ru 1 час назад
Пандемия подвела: поклонников Ротару огорчила её полнота
Фото: sofiarotaru.official/instagram.com
Частный концерт в Воронеже, который дала украинская певица София Ротару, продолжают обсуждать россияне. При этом предметом сплетен стал даже не гонорар в девять миллионов рублей, о котором кто-то растрезвонил в Сети, а внешний вид певицы.
Многие отметили, что 73-летняя артистка серьёзно поправилась. Причём настолько, что не смогла — а возможно, даже не пыталась — скрыть это с помощью искусно подобранной одежды. Новый имидж поклонники Ротару сочли неудачным, а злопыхатели — и вовсе ужасающим.
Причина таких перемен кроется в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, полагает «Собеседник». Дело в том, что родственники уговорили артистку ограничить круг общения, так как та находится в группе риска. Кроме того, звезду эстрады много лет беспокоят проблемы с бронхами. В итоге артистка долгое время провела в загородном доме в Киеве — без выступлений и с минимумом двигательной активности.
Сейчас, когда пандемия пошла на спад, Ротару вернулась к работе. Концерт в Воронеже стал одним из первых таких выступлений. В последние годы певица стала редким гостем в России. На корпоративы её почти не зовут: дорого берёт. Но воронежский предприниматель, зарабатывающий на строительстве дорог южнороссийского региона, решил раскошелиться по случаю 50-летнего юбилея, писал NEWS.ru.
За круглую сумму Ротару, которая в остальное время редко появляется на людях, в течение часа исполняла свои главные хиты, в том числе «Хуторянку» и «Белый танец». Кроме этого, она также выступила дуэтом со своей сестрой Аурикой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , София Ротару , ИД "Собеседник" , Воронеж , Воронежская Область , Киев
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