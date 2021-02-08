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Экс-избранник певицы Юлии Началовой женился 

Газета.Ru 1 час назад
Экс-избранник певицы Юлии Началовой женился
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Отец хоккеиста Александра Фролова в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ рассказал, что его сын женился.
По словам Александра Фролова-старшего, брак с девушкой из Украины спортсмен заключил в США, подарить отцу внука пока не планирует. "Вот мы все ждем-ждем. Мы просим его", — отметил он.
Александр Фролов встречался с Юлией Началовой с 2011 по 2016 год.
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни из-за сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне гангрены и заражения крови. В октябре 2019 года после прекращения судебных споров с семьей звезды Фролов стал владельцем половины элитных апартаментов артистки.
Ранее продюсер фильма о Началовой рассказал о прекращении паломничества на ее могилу.
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Шоу-бизнес , Александр Фролов , НТВ , США
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