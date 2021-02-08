Журналистка Мариана Саид Шах рассказала, что режиссеру Борису Грачевскому предлагали продать «Ералаш» за один миллион долларов. Об этом сообщает «Собеседник».

Как утверждает журналистка, об этом случае Грачевский рассказал ей недавно и попросил не раскрывать информацию, пока он жив.

По словам Марианы Саид Шах, купить «Ералаш» около 15 лет назад хотел исполнительный директор сети клиник «МераМед» Валентин Соляников , который якобы отправил на переговоры к Грачевскому своего человека. Тогда режиссер ответил отказом.

«На ваше предложение отвечу: «Идите …!». Меня распирала обида. Даже на таких условиях, за лимон долларов, я отказался расстаться со своим ребеночком», — процитировала Грачевского журналистка.

По ее словам, в последнее время, когда режиссер уже не мог содержать «Ералаш», он задумался о его продаже.

Как сообщал «Рамблер», художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

Подруга Грачевского Лариса Преториус рассказала «Московскому комсомольцу», что ранее впервые за 46 лет режиссер не смог добиться госфинансирования «Ералаша».