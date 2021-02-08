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Секрет Грачевского раскрыли после его смерти 

Елена Прошина 34 минуты назад
Грачевскому предлагали продать «Ералаш» за один миллион долларов
Фото: ТАСС
Журналистка Мариана Саид Шах рассказала, что режиссеру Борису Грачевскому предлагали продать «Ералаш» за один миллион долларов. Об этом сообщает «Собеседник».
Как утверждает журналистка, об этом случае Грачевский рассказал ей недавно и попросил не раскрывать информацию, пока он жив.
По словам Марианы Саид Шах, купить «Ералаш» около 15 лет назад хотел исполнительный директор сети клиник «МераМед» Валентин Соляников, который якобы отправил на переговоры к Грачевскому своего человека. Тогда режиссер ответил отказом.

«На ваше предложение отвечу: «Идите …!». Меня распирала обида. Даже на таких условиях, за лимон долларов, я отказался расстаться со своим ребеночком», — процитировала Грачевского журналистка.

По ее словам, в последнее время, когда режиссер уже не мог содержать «Ералаш», он задумался о его продаже.
Как сообщал «Рамблер», художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
Подруга Грачевского Лариса Преториус рассказала «Московскому комсомольцу», что ранее впервые за 46 лет режиссер не смог добиться госфинансирования «Ералаша».

«Боря пытался что-то сделать в этой ситуации, встречался с людьми, проводил переговоры, приезжал на работу, не берегся и поэтому цепанул коронавирус», — заявила она.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Соляников , Лариса Преториус , Московский комсомолец
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