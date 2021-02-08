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Звезду сериала «Солдаты» лишили прав за пьяное вождение 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Звезду сериала «Солдаты» лишили прав за пьяное вождение
Фото: ТАСС
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде в Москве. Однако артист уверяет, что за рулем был не он, пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел еще весной 2020 года. Актер вышел из клуба навеселе, к нему подошел поклонник и предложил бесплатно услугу «трезвого водителя». Гришечкин согласился.
Однако, по словам артиста, когда на Ленинском проспекте машину остановили сотрудники ГИБДД, молодой человек перепрыгнул на заднее сиденье. В итоге Гришечкина сочли нетрезвым водителем.
Решение о лишении его прав пока не вступило в силу. Звезда сериала «Солдаты» уверяет, что не сидел за рулем, и намерен его обжаловать.
«Рамблер» писал, что ранее актер Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулем автомобиля, врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился также в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
Актер был приговорен к восьми годам колонии общего режима. 22 октября 2020 года Мосгорсуд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Вячеслав Гришечкин , Мосгорсуд , ГИБДД , ФСИН , РЕН ТВ
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