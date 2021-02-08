Звезду сериала «Солдаты» лишили прав за пьяное вождение 

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде в Москве . Однако артист уверяет, что за рулем был не он, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел еще весной 2020 года. Актер вышел из клуба навеселе, к нему подошел поклонник и предложил бесплатно услугу «трезвого водителя». Гришечкин согласился.

Однако, по словам артиста, когда на Ленинском проспекте машину остановили сотрудники ГИБДД , молодой человек перепрыгнул на заднее сиденье. В итоге Гришечкина сочли нетрезвым водителем.

Решение о лишении его прав пока не вступило в силу. Звезда сериала «Солдаты» уверяет, что не сидел за рулем, и намерен его обжаловать.

«Рамблер» писал, что ранее актер Михаил Ефремов , будучи пьяным за рулем автомобиля, врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился также в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.