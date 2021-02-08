Дана Борисова подтвердила подлинность интимного видео 

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала интимное видео, которое на днях появилось в сети. Борисова призналась журналистам, что главной героиней ролика является именно она. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», — заявила телеведущая.

По мнению Борисовой, нет ничего страшного в том, что интимный ролик с ней появился в интернете, так как она уже подробно рассказала всему миру о периоде своей жизни, когда плотно сидела на наркотиках.

«Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам», — подчеркнула девушка.

Телеведущая так же пояснила, почему считает неправильным сравнение ее видео с нашумевшим роликом футболиста Артема Дзюбы. Свою запись она назвала «бородатой», в то время как скандал с Дзюбой еще относительно свежий.