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Москва

Дана Борисова подтвердила подлинность интимного видео 

Александр Котлеткин 30 минут назад
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала интимное видео, которое на днях появилось в сети. Борисова призналась журналистам, что главной героиней ролика является именно она. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», — заявила телеведущая.
По мнению Борисовой, нет ничего страшного в том, что интимный ролик с ней появился в интернете, так как она уже подробно рассказала всему миру о периоде своей жизни, когда плотно сидела на наркотиках.
«Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам», — подчеркнула девушка.
Телеведущая так же пояснила, почему считает неправильным сравнение ее видео с нашумевшим роликом футболиста Артема Дзюбы. Свою запись она назвала «бородатой», в то время как скандал с Дзюбой еще относительно свежий.
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Шоу-бизнес , Фото , Дана Борисова
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