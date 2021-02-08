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Большой живот и лицо-маска: Ротару не узнали на сцене 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
Располневшую Ротару не узнали на сцене
Фото: Владимир Веленгурин/«КП»
Видео с корпоратива вызвало бурную реакцию пораженных россиян
73-летняя советская и украинская эстрадная певица София Ротару долгие месяцы была лишена основных заработков из-за отсутствия выступлений. Особой статьей дохода артистки, как и многих ее коллег, были и остаются корпоративы.
Но, как выяснилось, несколько месяцев вынужденного творческого простоя сказались не лучшим образом не только на платежеспособности исполнительницы хита «Хуторянка». Как оказалось, из-за пандемии София Михайловна лишилась и своей знаменитой осиной талии, которая на протяжении нескольких десятилетий являлась предметом зависти российских и украинских женщин.
В Сети появилось видео с частного выступления певицы в Воронеже, куда не так давно Ротару пожаловала по приглашению местного бизнесмена. И если к вокалу легендарной дивы у зрителей в общем-то не возникло никаких претензий, то внешний вид звезды произвел на фанатов не самое приятное впечатление. Некоторые ее и вовсе не узнали.
Даже ревностным почитателям Софии Михайловны все же пришлось признать очевидный факт — прекрасная шатенка набрала целую уйму лишних килограммов и попыталась замаскировать произошедшие метаморфозы при помощи одежды. Однако никакие наряды не в силах скрыть выпирающего живота и полного исчезновения ее некогда великолепной талии. Коснулись неприятные изменения и овала лица певицы, которое своими расплывчатыми очертаниями стало напоминать маску…
кадр из видео
Тем не менее, поговаривают, что за это самое выступление на дне рождения дорожного магната Ротару запросила довольно внушительный гонорар. Несколько известных песен и дуэт со своей сестрой Аурикой певица оценила якобы в девять миллионов рублей.

«Такой полной Соня не была никогда. Пугачева теперь рада будет»; «Ну и живот, вот это разъелась!» — с недоумением высказались пользователи.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , София Ротару
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