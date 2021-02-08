Звезда сериала «Счастливы вместе» допустил его перезапуск

«Всё возможно. Во всём мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только «Дискотека 80-х». Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать», — рассказал актер в интервью NEWS.ru.
«Закончилось — так закончилось. Были случаи, когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти».
«Я, например, с тревогой жду продолжения «Друзей». Я их раз семь пересматривал. И все главные герои действительно стали моими друзьями. Каждый раз мы на 30 минут как бы собираемся компанией: Паша и мои друзья — Моника, Чендлер, другие. Как в старые добрые. И они такие молодые и прекрасные. И я такой же прекрасный и молодой. А в продолжении придёт старая Моника, Чендлер, Джо, а значит и старый Паша. Зачем нам эта тоска?»