Звезда сериала «Счастливы вместе» допустил его перезапуск

Сериал «Счастливы вместе» могут перезапустить на российском телевидении. Такую перспективу не исключил Павел Савинков , который сыграл в ситкоме Толика.

«Всё возможно. Во всём мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только «Дискотека 80-х». Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать», — рассказал актер в интервью NEWS.ru.

При этом сам Савинков сомневается, что это нужно делать:

«Закончилось — так закончилось. Были случаи, когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти».

Савинков также не уверен, что зрителю нужны новые серии со старыми актерами: