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Москва

Продюсера Фадеева затравили в соцсетях после вакцинации от COVID 

Ura.Ru 16 минут назад
Продюсер, уроженец Курганской области Максим Фадеев подвергся резкой критике в соцсетях после вакцинации от COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По словам Фадеева, он получил в свой адрес «кучу всевозможной гадости».

«Когда ты человеку говоришь, что ты поставил, а он тебе желает умереть, например. Или обвиняет в том, что я призываю к тому, что эта прививка будет поставлена детям, которые потом будут бесплодны, и тем самым я хочу, чтобы русские люди выродились», — сообщил продюсер. Он удивился, что кто-то вообще мог такое написать. «Но это факт, это написали», — добавил Фадеев.

«Все вранье, которое пишется — меня просто трясет от этого всего», — рассказал продюсер. По его словам, на первый день после вакцины место прививки немного болело. На следующий вечер ему очень хотелось спать: «Я впервые в жизни испытал такое чувство, когда ты абсолютно бесконтрольно, как будто под каким-то наркотиком, не можешь сдержаться, чтобы не уснуть».
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Больше ничего необычного Фадеев не почувствовал. Вторая прививка оказалась вообще без побочных эффектов. У некоторых знакомых продюсера после вакцинации поднималась температура, но она легко сбивалась лекарствами.

«А для самых упоротых, которые постоянно кричат: «Не ставьте! Не ставьте!» Это как раз те самые люди, которых не нужно слушать», — подвел итог Фадеев.

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Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев
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