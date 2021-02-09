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Краско решил судиться из-за лжи о внебрачной дочери 

Мария Иванова 21 минуту назад
Краско решил судиться из-за лжи о внебрачной дочери
Фото: ТАСС
Актер Иван Краско заявил, что подаст в суд из-за фейковых новостей о его грядущей свадьбе и внебрачном ребенке. Об этом сообщает «Собеседник».
Ранее в одном из ток-шоу появилась девушка, утверждавшая, что родила от актера дочь. ДНК-тест не подтвердил отцовство, но в СМИ появились слухи, что Краско готов признать ребенка и жениться на этой девушке.

«Ребята, вы играйте, но не заигрывайтесь. Если я ещё раз оформлю с кем-то отношения, то это будет только мать моих младших сыновей Вани и Феди, Наталья Николаевна», — так актер прокомментировал эти слухи.

Он подчеркнул, что любит только Наталью Вяль. По словам актера, именно она помогла ему победить коронавирус.
Сообщения о внебрачном ребенке и свадьбе он назвал гнусной и подлой ложью.

«Найдите уже какого-то другого мальчика для битья, которому нужен подобный пиар, мне это осточертело, мне это не нужно. Остановить ту вакханалию я решил через суд», — заявил Краско.

Актер планирует подать в суд иск о защите чести и достоинства
Как писал «Рамблер», два года назад 88-летний на тот момент Краско сообщил о расставании с 28-летней Натальей Шевель. Он назвал их брак экспериментом и отметил, что девушка не хочет рожать ему детей из-за проблем с жильем. Тогда же он рассказал о планах вернуться к Наталье Вяль и ее готовности принять его.
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Шоу-бизнес , Наталья Вяль , Наталья Шевель , Иван Краско
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