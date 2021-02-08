СК России проверит еще одну версию смерти Легкоступовой 

Следователи решили проверить действия врачей, лечивших певицу Валентину Легкоступову . Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант».

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным газеты, версия насильственной смерти певицы, на которой настаивают родственники, пока не была подтверждена. Однако назначена очередная проверка.

Она может быть связана с тем, что прежние пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту сочли «неполными». В некоторых случаях не хватало результатов экспертиз или обнаруживались другие недочеты. Кроме того, смерть певицы вызвала большой общественный резонанс, с которым следователи вынуждены считаться, подчеркивает издание.

Окончательные итоги следователи намерены подвести после экспертизы, которая оценит действия врачей, боровшихся за жизнь Легкоступовой. По данным источников издания, реанимационные действия проводили так, что сломали певице ребро.

В материалах проверки указано, что артистка и ее муж были доставлены 6 августа 2020 года в Московский научно-практический центр (МНПЦ) наркологии. Врачи поставили Легкоступовой диагноз «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя», заявили близкие к следствию источники.

При этом в медицинских документах было записано, что отмечается «хроническая алкогольная интоксикация», больная злоупотребляет спиртным много лет и уже второй раз поступает на лечение в МНПЦ. В больнице певица не жаловалась на плохое самочувствие, однако затем заявила о головных болях, а 7 августа впала в кому. Ее перевезли в реанимационное отделение 13-й горбольницы под другой фамилией (по просьбе родственников) с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Через несколько дней у Валентины Легкоступовой остановилось сердце, но врачи смогли вывести ее из состояние клинической смерти и срочно прооперировали, удалив отек мозга. Но это не помогло. Экспертиза подтвердила предварительные выводы врачей о смерти из-за травмы головы.