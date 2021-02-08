Пригожин едва не умер от коронавируса 

Продюсер Иосиф Пригожин переболел коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжелой форме. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме.
Вчера продюсер опубликовал свою фотографию в инвалидном кресле с кислородным баллоном. В подписи к ней он рассказал, что, будучи на отдыхе в Дубае, он и его жена певица Валерия заразились коронавирусной инфекцией. Валерия перенесла ее легко. Пригожин чувствовал себя неплохо в течение первой недели болезни, однако в какой-то момент стал задыхаться. Он был срочно госпитализирован.
«И вот тут начался кошмар», — рассказал он.
Состояние продюсера ухудшалось с каждой минутой. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него начался цитокиновый шторм (иммунная система начала атаковать организм).
«Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки», — рассказал Пригожин.