Прокатчик авто пожаловался на Потапа и Каменских 

Многие звезды, отдыхая в Майами , берут напрокат автомобили. Обычно процедура возврата происходит без эксцессов — заплатили — поездили — вернули машину.

Но бывают и проблемные клиенты.

Так, владелец одного из салонов пожаловался на украинских музыкантов Потапа и Настю Каменских

Они брали чистый, ухоженный автомобиль, а вернули с перепачканным донельзя салоном. Кроме того, предположительно, были обнаружены следы запрещенных веществ.

«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них», — цитирует возмущенного прокатчика riafan.ru.

Возможно, увидев, что салон просто так не вычистить, пара решила вернуть авто хозяину «удаленным» способом.

«Бросили авто в аэропорту, он просто СМС мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак» — ругается пострадавший хозяин.

К счастью, подобные неприятности случаются не часто.

Владелец салона сообщил, что большинство представителей шоу бизнеса — он вспомнил Тимати , Нюшу, Ханну, — ведут себя вполне адекватно и он рад клиентам.

Как ранее писал «Рамблер», Настя Каменских и Потап поженились в октябре 2018 года, а в мае 2019-го сыграли пышную свадьбу.

До этого момента артисты тщательно скрывали свой роман, однако теперь с удовольствием делятся с поклонниками романтичными снимками в социальных сетях.