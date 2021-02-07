Бывший возлюбленный Началовой женился в США

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Недавно в соцсетях активно обсуждали информацию о том, что бывший бойфренд покойной Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов затребовал свою долю в квартире певицы.

После смерти Юлии там жили ее дочь с бабушкой и дедушкой, теперь же им необходимо освобождать помещение.

И вот СМИ узнали о событии, которое, возможно, имеет непосредственное отношение к активности Фролова.

Отец хоккеиста в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ рассказал, что Александр на днях женился.

Его избранница — украинская американка Анна. На свадебной церемонии присутствовали только самые близкие.

Фролов очень прислушивается к мнению своей супруги.

«Невестку зовут Анна, она украинка. Тихая и спокойная. Жена его держит в рукавицах», — приводит слова мужчины Экспресс Газета.

Как ранее сообщал «Рамблер», роман с Фроловым длился пять лет и забрал у Началовой последние силы, подорвав ее здоровье.

Близкие рассказали, что хоккеист изменил Юлии с ее близкой подругой, которая была женой лучшего друга самого Фролова.