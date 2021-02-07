Максакова вернулась, чтобы бороться за детей и имущество

Последние несколько лет она жила на Украине , куда в свое время с большим скандалом уехала вместе с супругом.

Мужа, Дениса Вороненкова , после переезда убили в Киеве . Мария осталась с маленьким сыном Иваном. А в Москве у нее живут старшие дети, от предыдущего брака.

Довольно длительное время Максакова не находила в себе сил, чтобы приехать в Москву и решить все накопившиеся проблемы.

Но все же этот визит состоялся, а о проблемах звезда рассказала

журналистам «Комсомольской правды».

Максакова пытается отстоять свои права на недвижимость.

Ей назначена судом психолого-психиатрическая экспертиза по поводу того, в каком состоянии она была, когда написала на старшую дочь Вороненкова доверенность.

Как говорит Мария, по этой доверенности девушка продала ее квартиру в Москва-Сити, которая оценивается в два миллиона долларов.

Далее Мария хочет разобраться с наследством, которое суд отписал их общему с Вороненковым сыну Ивану.

Объектами наследования являются всего-навсего два машиноместа, поскольку Денис переписал все свое имущество на вторую жену Юлию.

И тем не менее, даже это оформить у Максаковой пока не получается.

«Денис, безусловно, был не бедным человеком, но удалось выделить только эту супружескую долю, и то благодаря документам. Очень досадно мне, что суд определил Ване два машиноместа. Это все, что ему досталось от его отца», — цитирует слова вдовы «КП».

После брака с Вороненковым и отъезда на Украину родственники от Максаковой открестились. У нее испорчены отношения с матерью, и она не видит старших детей.

Несколько лет назад Мария подписала бумагу о том, что она не возражает, чтобы Илья и Люся проживали с их отцом Владимиром Тюриным . С тех пор, по ее словам, возможности видеть их у нее нет.

Она утверждает, что бумагу подписывала под большим давлением

«Эту бумагу из меня практически достали», — говорит она.

Максакова полна решимости бороться за свои права — материнские и имущественные.

Как ранее писал «Рамблер», в ходе передачи «Пусть говорят» певица Мария Максакова заявила, что некоторое время назад почувствовала себя обеспеченной женщиной, которая впала в кому, после чего наследники стали делить ее имущество.

Когда же она вышла из комы, те не захотели иметь с ней дело.