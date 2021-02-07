Светличная собралась переехать к родным

Светлана Светличная в последнее время была со своими близкими в очень плохих отношениях.

Она даже обвиняла семью сына в намерении отравить ее, чтобы завладеть квартирой.

Конфликт зашел настолько далеко, что актриса собиралась завещать жилплощадь своим соседям.

Однако после того, как заслуженная артистка РФ попала в больницу, где поправила здоровье, ситуация изменилась в лучшую сторону.

Светличной за 80 и, конечно, правильно будет ей проживать рядом с семьей.

О том, что она собирается переезжать к сыну и внучке в Сокольники, актриса рассказала в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ. Переезд планируется уже весной.

«У меня будет своя квартира рядом с ними. Мы собираемся эту продать и может доложить какие-то денежки. Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми, и дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь», — цитирует слова Светличной 5 Канал.

Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре прошлого года сообщалось, что Светличная попала в одну из московских клиник с инсультом.

Позже сама актриса заявила, что инсульт у нее не подтвердился. https://news.rambler.ru/starlife/45662288/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink