Гагарина призналась, что страдает мегалофобией

Полина Гагарина разоткровенничалась в сторис инстаграма, отвечая на вопросы подписчиков. Так, у нее спросили, не страдает ли она какой-либо фобией.

Полина ответила, что она подвержена мегалофобии.

Мегалофобия — не слишком распространенное психологическое отклонение, при котором человек не может находиться вблизи высотных зданий, крупных сооружений и памятников, иногда даже — высоких массивных людей.

Видимо, у Гагариной легкая форма заболевания, либо же звезда решила подшутить над подписчиками. Иначе певице было бы сложно находиться в мегаполисе, где сплошь и рядом — небоскребы.

Да и если посмотреть фотографии Полины, которые она выкладывает в инстаграм, то там немало снимков, где звезда позирует на фоне достопримечательностей и высоток.

А вот, к примеру — такое фото, где крупные предметы расположены так, что находиться в их окружении может быть дискомфортно и человеку без фобий.

Как ранее писал «Рамблер», Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова , в 2017-м у них родилась дочь Мия, а в 2020-м они развелись.

Сейчас она встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.