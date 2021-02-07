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Москва

Гагарина призналась в редкой фобии 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Гагарина призналась, что страдает мегалофобией
Фото: РИА Новости
Полина Гагарина разоткровенничалась в сторис инстаграма, отвечая на вопросы подписчиков. Так, у нее спросили, не страдает ли она какой-либо фобией.
Полина ответила, что она подвержена мегалофобии.
Мегалофобия — не слишком распространенное психологическое отклонение, при котором человек не может находиться вблизи высотных зданий, крупных сооружений и памятников, иногда даже — высоких массивных людей.
Видимо, у Гагариной легкая форма заболевания, либо же звезда решила подшутить над подписчиками. Иначе певице было бы сложно находиться в мегаполисе, где сплошь и рядом — небоскребы.
Да и если посмотреть фотографии Полины, которые она выкладывает в инстаграм, то там немало снимков, где звезда позирует на фоне достопримечательностей и высоток.
А вот, к примеру — такое фото, где крупные предметы расположены так, что находиться в их окружении может быть дискомфортно и человеку без фобий.
Как ранее писал «Рамблер», Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, в 2017-м у них родилась дочь Мия, а в 2020-м они развелись.
Сейчас она встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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