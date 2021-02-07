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Москва

Мать Давы не желает быть культурной, пока её «ребёнка поливают грязью» 

News.ru 2 часа назад
Мать Давы резко ответила на критику подписчиков
Фото: Instagram
Мать российского блогера Давида Манукяна Анна заявила одной из пользовательниц Сети, что не жалеет о том, что сказала о певице Ольге Бузовой, и не собирается быть культурной, пока её сына поливают грязью в медийном пространстве.
Дело в том, что одна из подписчиц заявила, что не понимает, как такому порядочному Даве досталась «такая мать», намекая на то, что женщина повела себя некультурно по отношению к бывшей девушке блогера.
Анна Манукян не стала долго раздумывать над ответом.

А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что будешь культурная! — написала она.

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в январе 2021 года после свадьбы на Мальдивах, которая впрочем, не имеет юридической силы в России. Как ранее писал NEWS.ru, Дава на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фрагмент нового трека. Грустная песня о любви, вероятнее всего, посвящена расставанию артиста с певицей Ольгой Бузовой.
Бузова тем временем продолжает принимать подарки на свой 35-й день рождения. Она выложила в Instagram сторис, в котором показала внушительную коробку с логотипом Cartier. Внутри оказалось ожерелье из золота с бриллиантами.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян
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