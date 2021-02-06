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Рэпера Гнойного отпустили из полиции 

РИА Новости 38 минут назад
Рэпера Гнойного отпустили из полиции после задержания
Фото: Скрин видео
Рэпера Вячеслава Машнова, выступающего под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный, отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после составления протокола по статье "Мелкое хулиганство", сообщил РИА Новости адвокат Павел Ясман.
Ранее сообщалось, что исполнителя задержали в Петербурге и доставили в отделение полиции.

"Да, отпустили. Был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", — сказал Ясман.

Защитник добавил, что рассмотрение материала в отношении рэпера назначено на 10 февраля в Куйбышевском суде.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Машнов , КПСС , РИА Новости
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