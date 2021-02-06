Дочь Началовой осталась без квартиры из-за долга экс-мужу певицы

Родители почившей певицы Юлии Началовой продают её элитную квартиру, которая должна была достаться дочери артистки. Такое решение им пришлось принять из-за того, что бывший супруг исполнительницы, хоккеист Александр Фролов потребовал вернуть ему долг, сумма которого давалась под залог половины этой недвижимости.
У спортсмена на руках есть расписка от певицы, где говорится, что она взяла у него 20 миллионов рублей, а под гарантию отдает половину своей квартиры, которая досталась ей от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина. Эту сумму Началова вложила в сольный концерт.
Юристы Фролова нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он «благородный человек». История очень грязная, — отметил отец певицы Виктор Началов.
Он подчеркнул, что не понимает, как так можно поступить по отношению к ребёнку, который потерял мать.