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Москва

«Противно»: отец Началовой о продаже её квартиры 

News.ru 40 минут назад
Дочь Началовой осталась без квартиры из-за долга экс-мужу певицы
Фото: РИА Новости
Родители почившей певицы Юлии Началовой продают её элитную квартиру, которая должна была достаться дочери артистки. Такое решение им пришлось принять из-за того, что бывший супруг исполнительницы, хоккеист Александр Фролов потребовал вернуть ему долг, сумма которого давалась под залог половины этой недвижимости.
У спортсмена на руках есть расписка от певицы, где говорится, что она взяла у него 20 миллионов рублей, а под гарантию отдает половину своей квартиры, которая досталась ей от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина. Эту сумму Началова вложила в сольный концерт.

Юристы Фролова нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он «благородный человек». История очень грязная, — отметил отец певицы Виктор Началов.

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Он подчеркнул, что не понимает, как так можно поступить по отношению к ребёнку, который потерял мать.
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Комментарии 17
Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин
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