Лолита чудесным образом преобразилась 

Лолита Милявская за последний год помолодела лет на 15.
Свежий ролик, выложенный в инстаграме, не оставляет в этом сомнений.
После развода звезда сбросила более 20 килограммов. Сейчас 57-летней певице не дашь и сорока.
У нее прекрасная фигура и блестящее черное платье подчеркивает ее тонкую талию.
Новая стрижка освежила лицо, ну уж а блеска в глазах у Милявской всегда было достаточно.
Поклонники певицы рассыпались в комплиментах.
«Фигура — бомба!», «Эта стрижка и цвет волос вам так идут! Молодят невероятно!», «Мне кажется Лолита сейчас выглядит ещё круче чем в юности! Неповторимая! Настоящая! Лучшая!».
Как ранее писал «Рамблер», на личном фронте у певицы все хорошо.
Лолита Милявская рассказала о новом замужестве в эфире шоу "Новогодняя маска".