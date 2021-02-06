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Лолита чудесным образом преобразилась 

Ирина Лебедева 48 минут назад
Лолита чудесным образом преобразилась
Фото: Instagram
Лолита Милявская за последний год помолодела лет на 15.
Свежий ролик, выложенный в инстаграме, не оставляет в этом сомнений.
После развода звезда сбросила более 20 килограммов. Сейчас 57-летней певице не дашь и сорока.
У нее прекрасная фигура и блестящее черное платье подчеркивает ее тонкую талию.
Новая стрижка освежила лицо, ну уж а блеска в глазах у Милявской всегда было достаточно.
Поклонники певицы рассыпались в комплиментах.

«Фигура — бомба!», «Эта стрижка и цвет волос вам так идут! Молодят невероятно!», «Мне кажется Лолита сейчас выглядит ещё круче чем в юности! Неповторимая! Настоящая! Лучшая!».

Как ранее писал «Рамблер», на личном фронте у певицы все хорошо.
Лолита Милявская рассказала о новом замужестве в эфире шоу "Новогодняя маска".
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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